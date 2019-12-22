القبض على شخص أشعل النار في منزل وسيارة مواطن بجدة

ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة القبض على شخص أشعل النار في العداد الكهربائي لمنزل مواطن وسيارته في حي أجواد.
وكان مواطن قد ناشد الجهات الأمنية القبض على الجاني الذي حاول إشعال النار في منزله بالكامل إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ جريمته، وذلك بعد ملاحظة المارة له وهو ينفذ جريمته. وأضاف بحسب “سبق” أن هذا الاعتداء ليس الأول، ويُعد المحاولة الثالثة للاعتداء عليه، بعد أن تعرضت مركبتان له قبل نحو أسبوعين للاحتراق، مناشداً الجهات الأمنية التحقيق في الحـادث والقبض على المجرم.
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