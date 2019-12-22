جامعة حائل توجه 6 نصائح إلى الطلبة للتحفيز على المذاكرة

حددت جامعة حائل -ممثلة في مركزها التثقيفي، اليوم السبت- 6 توجيهات يُمكن للطالب من خلالها تحفيز نفسه على المذاكرة.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، تساءلت الجامعة: «كيف تحفز نفسك على المذاكرة؟»، ثم أجابت: «فكر في النتيجة الإيجابية.. كوِّن صورة ذهنية واضحة لهدفك.. كافئ نفسك بما تحب.. تعرف على قصص نجاح الآخرين.. ضع في مكان مذاكرتك ما يذكرك بأهدافك.. لا تقلل من أفعالك الصغيرة».

وجاءت هذه النصائح قبل ساعات من انطلاق اختبارات الفصل الأول لطلاب وطالبات المملكة، غدًا الأحد؛ حيث يؤدي نحو 1.2 مليون طالب وطالبة اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1441هـ؛ وذلك لمدة أسبوعين، وسط تضافر جهود أولياء الأمور والجهات التعليمية والأمنية على مستوى مناطق المملكة.

في الإطار ذاته، أكملت الذراع التنفيذية لوزارة التعليم شركة «تطوير» لخدمات النقل المدرسي؛ استعداداتها واستنفرت طاقاتها لتوفير خدمة متميزة خلال فترة الاختبارات؛ وذلك عبر أسطول مكون من 25 ألف حافلة ومركبة.

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ومن ناحيتها، استعدت الأجهزة الشرطية على مستوى المملكة جيدًا لاستقبال هذا الحدث التعليمي الأهم؛ حيث وضعت خطة متكاملة لتوفير المناخ الآمن للطلاب والطالبات حتى تمر الاختبارات في هدوء تام.

وشملت الخطة الأمنية وجود المرور ودوريات الأمن والأمن الوقائي وأمن الطرق في الطرقات والشوارع الرئيسية والإشارات والتقاطعات المرورية وأمام المدارس لتسهيل الحركة المرورية على الطلاب والمعلمين للوصول إلى مدارسهم بكل يسر وسهولة.

وعلى مستوى المناطق، تم نشر أعداد من الضباط والأفراد منذ وقت مبكر في الطرق والميادين وأحياء المدينة المنورة وعند المدارس، لتنظيم الحركة المرورية؛ ليتمكن الطلاب والطالبات من الوصول إلى المدارس والجامعات بكل يسر وسهولة.

وركزت خطة وزارة الداخلية على فك الاختناقات المرورية التي قد تحدث بسبب ظرف طارئ في حركة السير.