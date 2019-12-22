لتحسين نواتج التعلم.. عودة الاختبارات التحريرية للابتدائية بعد 15 عامًا

يبدأ طلاب وطالبات الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي في المملكة، غدًا الأحد، الاختبارات النهائية التحريرية للفصل الدراسي الأول، بعد 15 عامًا من إلغائها والاعتماد على التقويم المستمر.

جاء إقرار الاختبارات التحريرية بعد تقارير ودراسات أكدت ضعف المخرجات التعليمية لدى الطالب الذي يستلم شهادة نجاحه، دون التأكد من كفاءته باختبارات حقيقية.

وقالت وزارة التعليم إن الاختبارات عادت، نتيجة ما خلصت إليه اجتماعات مديري التعليم بالمناطق لتطوير لائحة تقويم الطالب، رغبة في تحسين نواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، عبر اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة، بينما يقوم أداء الطالب تقويماً مستمراً في بقية المواد، وفقاً لمستويات الأداء.

Advertisements

ووجهت «التعليم» قادة وقائدات المدارس تشكيل لجان الملاحظة والرصد لجميع أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام (نور)، ومتابعة سير الاختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين أولًا بأول وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.

وتفاءل الميدان التربوي بعودة الاختبارات التحريرية للطلاب من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي، وظهر ذلك واضحًا على المعلمين الذين يعانون مع مخرجات التقويم المستمر، والذين أكدوا أن القرار سيعيد هيبة الإملاء والقراءة من جديد. ووصف معلمون ومشرفون بالميدان التربوي، القرار بالعادل والمنصف للطالب المجتهد، وأنه سيساهم في حل مشكلات التأخر الدراسي وصعوبات التعلم.

في الوقت نفسه، يستعد طلاب وطالبات السعودية في جميع المرحل التعليمية يوم غدٍ الأحد، لدخول قاعات الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، ويعيش الطلاب اليوم أجواء الامتحانات بين رسائل وزارة التعليم للتهيئة والاستعداد قبل دخول الامتحان، وبين الرسائل الطريفة التي تروَّج عادة مع بدء الاختبارات على منصات التواصل الاجتماعية.