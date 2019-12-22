علي الحربي: أمطار رعدية متفاوتة الغزارة.. من اليوم حتى الأربعاء

توقع الراصد الجوي علي الحربي هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض مناطق المملكة بدايةً من اليوم السبت حتى الأربعاء المقبل.
وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من المتوقع -بمشيئة الله- هطول أمطار متفاوتة الغزارة على الصدور والتهم والسواحل في الجنوب الغربي، ابتداءً من اليوم السبت، حتى الأربعاء المقبل، تشمل الساحل من الليث حتى جازان، بنشوءات رعدية، في غالبها متوسطة الغزارة، وتكون أكثر توسعًا كلما اتجهنا جنوبًا».
وأضاف الحربي: «فيما يتعلق بعمق البحر الأحمر ووسطه الجنوبي، فإنه منذ أواخر أكتوبر الماضي حتى اليوم، وهو يسجل اضطرابات جوية ونشوءات ممطرة لا تكاد تنقطع»، لافتًا إلى أن أكثر السواحل استفادةً من هذه الاضطرابات والنشوءات تلك السواحل الأقرب للأنشطة المدارية نواحي جازان، وجنوب القنفذة، وفي فترات متقطعة سواحل الليث.
ولفت الحربي إلى أنه «متوقع استمرار هذا الوضع خلال الأيام المقبلة بأمر الله».
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