فلكي: «المربعانية» تفرض سطوتها.. برد شديد وصقيع

أكد الباحث في الحسابات والعلوم الفلكية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ماجد بن ممدوح الرخيص؛ أن «المربعانية» (أربعينية الشتاء) تتهيأ لتفرض سطوتها على الجزيرة العربية بشدة البرودة والصقيع، بدايةً من غد الأحد، معلنةً بداية فصل الشتاء الفعلي.

وردًّا على الجدل الدائر بمنطقة الخليج العربي حول وقت دخول «مربعانية» الشتاء؛ قال الباحث الفلكي ماجد الرخيض: «التاريخ الميلادي (الجريجوري) الذي نسير عليه بحساباتنا ليس ثابتًا ولا دقيقًا كما يظن الكثيرون، بل إنه عُدِل ورُمم على مر العصور عدة مرات.. والآن هو متقدم عن حساب الواقع ثلاثة أيام إلا ثلثًا».

وأضاف: «أوافق على أن وقت دخول الشتاء، يكون بحلول «قران ثالث عشر»، في الـ9 من ديسمبر، لكن هذا لا يعني البداية الفعلية لهذا الفصل، بل بداية تقريبية؛ حيث نشعر بالبرودة في فترة الانقلاب الشتوي التي تكون خلال الفترة من 1-21 ديسمبر، قبل دخول الفصل فلكيًّا وفق الحساب الراهن.

وتابع: «ما يؤكد ذلك هو عدم دخول فصل الشتاء فعليًّا على شمال الكرة الأرضية حتى تكون الشمس عمودية على مدار الجدي، فيكون النصف الشمالي شتاء، والنصف الجنوبي صيفًا، من وقت التعامد؛ وذلك يكون في يوم ٢٢ ديسمبر».

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وعلق الرخيص على الجدل الدائر حول تلك المواعيد، متسائلًا: «لماذا نحسب دخول فصلي الخريف والربيع بحساب شمال الكرة الأرضية الفلكي ونستثني دخول فصلي الشتاء والصيف من قواعد الحساب نفسها؟!»، قائلًا: «أليس حساب فصول السنة جزءًا واحدًا لا يتجزأ؟ فإما أن يؤخذ كله أو يترك كله ولو حصل تفاوت في درجات الحرارة، وإلا صار أبترَ (حساب مزاج) بدون قواعد فلكية».

وأكد الرخيص أن البرد يشتد في «المربعانية»، وتهب فيها الرياح الباردة، وتتساقط الثلوج، ويظهر الضباب، وتكثر الغيوم، ويزداد البرد والصقيع الذي يضر بالنباتات، في آخر ديسمبر، وأغلب شهر يناير.

وتوقع الرخيص أن تكون «مربعانية» هذه السنة باردة جدًّا، وأشد من العام الماضي، لافتًا إلى أن البرد أعطى إشارة حينما دخل بشدة دون تدرج، في آخر نجوم الخريف، ولا تزال البرودة تتوالى شدتها بدخول المربعانية.