كراني: تجنبوا الهواء القطبي.. عليكم بتدفئة أنفسكم وأطفالكم

حذّر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم السبت، أهالي مناطق عدة بالمملكة من الهواء القطبي، مُطالبهم بتدفئة أنفسهم وأطفالهم.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال كراني: تجنبوا الهواء القطبي.. يا أهل حفر الباطن، القيصومة، الكويت، مناطق شرق حائل، بريدة، عنيزة، الرس، الزلفي، المجمعة، شقراء الدوادمي، الرياض العاصمة، الخبر، الجبيل، الظهران، الأحساء.

وأشار خبير الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة فجر الغد 3_5 درجات مع فرصة للصقيع.

واتساقًا مع مطالبة خبير الأرصاد الجوية بضرورة التدفئة، جدَّد «الدفاع المدني» التنبيه من أخطار وسائل التدفئة المختلفة، بعد تكرار حوادثها مؤخرًا، محددًا أربعة إجراءات للسلامة يمكن اتخاذها لمواجهة موجة البرد التي تتعرَّض لها البلاد دون مخاطر.

ونشر الدفاع المدني– عبر حسابه بتويتر- إنفوجرافًا، بيَّن من خلاله بعض إجراءات السلامة والتي تمثَّلت في:

Advertisements

أولًا: مدفأة الكيروسين، فيجب تزويدها بفلتر يمنع خروج رائحة الغاز (الكيروسين)، إضافة إلى تأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عند سقوط المدفأة.

ثانيًا: المدفأة الكهربائية، فيجب التأكُّد من وجود أداة الفصل التلقائي للكهرباء عند سقوطها على جانب التهوية.

ثالثًا: مدفأة الزيت، فيجب وضعها في مكان مستقر حتى لا تتعرَّض للسقط وينسكب الزيت على الأثاث.

رابعًا: التدفئة بالحطب والفحم، فيجب إشعال الفحم خارج المنزل، وكذلك تجنُّب إغلاق الأبواب والنوافذ حتى لا يتشبع المكان بغاز أول أكسيد الكربون القاتل.