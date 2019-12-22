سور المعرفة يفتح ملف سلامة المنشآت وكود البناء إلزامي للقطاعين

فتح حادث انهيار السور الخارجي وسقف المواقف لجامعة المعرفة، الأسبوع المنصرم، ملف إجراءات السلامة التي يجب اتباعها في المباني الحكومية والأهلية على حد سواء، فضلا عن الضوابط التي تحكم الإنشاءات ومدى التزامها بكود البناء السعودي، إذ اشترط نظام كود البناء على المنشآت تطبيق مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة، وأن كل تجاوز للكود بشكل متعمد أو غير متعمد يعد مخالفة، كما أن كل مخالفة للكود يترتب عليها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

تنفيذ وتشغيل

طالبت المادة الثانية من نظام الكود السعودي بتطبيق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، كما يجب أن يكون تطبيق الكود تدريجيًّا وفقاً لما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، بالاضافة إلى تحديث الكود، ويعاد إصداره كل 5 سنوات بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

مصمم ومنفذ

شدد كود البناء السعودي على الالتزام بالكود كأحد متطلبات الحصول على رخص البناء أو الترميم أو التعديل أو تغيير الاستخدام، كما يجب أن يكون التصميم والإشراف والتنفيذ بموجب عقود مع متخصصين يحملون رخص ممارسة، وعلى كل من المصمم والمنفذ والمشرف الالتزام بتنفيذ الأعمال الموكولة إليه وفق الكود، ولا يجوز إشغال البناء إلَّا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساساً لإيصال الخدمات.

مدة محددة

بين النظام أنه على كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود في مدة تحددها الجهة ذات العلاقة، ويشعر المخالف بذلك، وإذا لم يُزِل المخالف المخالفة أو يصححها خلال المدة المحددة، تحيل الجهة ذات العلاقة المخالفة إلى اللجنة المختصة وفق ما تحدده اللوائح.

المادة الـ11

أوضحت المادة الحادية عشرة أنه عندما تكون المخالفة خطرة، فعلى الجهة ذات العلاقة إشعار المخالف بها، وإيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطورة أو منع الإشغال أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، ويعاقب النظام كل من يخالف الكود أو أيًّا من أحكام النظام أو لوائحه بأي من العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما، غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد، أو إيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة واحدة.

ويتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الجهات ذات العلاقة، يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم، على أن يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح.

من أعمال اللجنة الوطنية

دراسة الملحوظات الواردة حيال الكود، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتحديثه وتطويره

إعداد الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود

- مشاركة الجهات المختصة في إعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه

تمثيل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الإقليمية والدولية ذات العلاقة

أسـاسـيات التصميم

01

التركيز على حماية مستخدمي المبنى

02

أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى مصمما، ومنسقا، ومشغلا، ومصانا، لتفادي الخطورة

03

التأكد من تحمل الهيكل الإنشائي للمبنى لتأثيرات الحريق

04

توفر سبل الهروب (مخارج الطوارئ) المناسبة لكل منشأة أو مبنى

05

التأكد من مخارج الطوارئ دون الاعتماد على سبل مكافحة الحريق

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06

يجوز أن يكون بالمبنى منطقة إخلاء أفقية محمية من الدخان أو تسرب الغازات

07

خلو سبل الهروب ما يعيق استخدامها

08

وضع العلامات الواضحة والدالة على طريق الهروب

09

توفير الإضاءة الكافية، وأجهزة الإنذار المناسبة للمبنى

10

توفر الحد الأدنى من متطلبات الوقاية للحماية من الحريق

11

إتاحة الفرصة في التصميم لتوفير متطلبات أكثر حماية وأدعى لاستمرارية استخدام المبنى

تصنيف المباني والمنشـآت

مباني التجمعات

مباني التعليم

مباني الرعاية الصحية والاجتماعية

المباني السكنية

المباني التجارية والأسواق العامة

مباني المنشآت الصناعية ومباني المهن الصناعية

مباني المستودعات ومواقف السيارات

مبان ذات طابع خاص

تصنيف المنشـآت من حيث الخطورة

الخطورة الخـفـيـفـة

«المباني التي تكون محتوياتها ضعيفة الاحتراق ولا يحتمل اشتعال الحريق ذاتيا»

الخطورة المتوسـطـة