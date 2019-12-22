تعليم شرورة يحذر من برودة الطقس

حذرت إدارة التعليم في محافظة شرورة الطلاب والطالبات وأسرهم ومدارسهم من برودة الطقس هذه الأيام، وأكد مدير التعليم بالمحافظة فهد عقالا، أن دخول موجة البرد القارس وتزامنها مع بدء الاختبارات، يتطلب من كافة الأسر العناية بلباس الطلاب والطالبات ليكون كافيا ويقيهم من أخطار فصل الشتاء قبل مغادرتهم المنزل، وشدد عقالا على قائدي وقائدات المدارس، بضرورة متابعة حالة الطلاب والطالبات عند دخولهم قاعات الاختبارن وتقديم المساندة لهم في كل مدرسة، بما يحفظ صحتهم وسلامتهم، ويمكنهم من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة وفق الأجواء المناسبة. وكانت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، أكملت استعداداتها لاستقبال أكثر من 23 ألف طالب وطالبة، بجميع المراحل الدراسية في التعليم العام لتأدية الاختبارات التي تنطلق اليوم، ويشمل ذلك طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بناءً على قرار تعديل لائحة التقويم الذي صدر مؤخراً من وزارة التعليم. وأشار مدير التعليم بالمحافظة إلى أن الاستعداد للاختبارات النهائية في جميع مدارس المحافظة التعليمية قد بدأ بشكل مبكر، حيث تم تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية، وكذلك المشرفين التربويين والمشرفات في الإدارة.



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