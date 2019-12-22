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ابتعاثات وتعيينات بجامعة الإمام

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وافق مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في جلسته الرابعة للعام الجامعي 1441، الذي عقد برئاسة مدير الجامعة الدكتور أحمد العامري، على عدد من القرارات والتوصيات.

ووافق المجلس على ابتعاث عدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا لمراحل الماجستير والدكتوراه في جامعات خارجية، وتعيين عدد من حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس على وظيفة «أستاذ مساعد»، والموافقة على منح وتأجيل إجازة تفرغ علمي بحثي وتفرغ علمي لدراسة لغة أجنبية بحثية، والموافقة على ندب وتجديد ندب وإعارة عدد من أعضاء هيئة التدريس للعمل في بعض الجامعات والجهات الحكومية الأخرى، والموافقة على نقل خدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس للعمل في بعض الجامعات والجهات الحكومية الأخرى، والموافقة على تنفيذ العقود المبرمة مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعة.


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