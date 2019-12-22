محضر وشهود وعقوبات لحالات الغش الجماعي

إجراءات التعامل مع الغش الجماعي
01 حصر الأوراق التي يشتبه فيها
02 يحرر محضر من قبل اللجنة الإدارية المختصة بشهود الحالة معتمد من قائد المدرسة مع التحفظ على النتيجة لحين البت فيها
03 رفع المحضر إلى مكتب التربية والتعليم لإجراء تحقيق عاجل للبت في ذلك وإصدار العقوبة للمتسبب
04 إذا ثبت أن المتسبب طالب فيلغى اختباره في تلك المادة أو المواد ويعد مكملا إذا حدث ذلك في الدور الأول.
المرحلة المتوسطة
إذا حدث الغش في الدور الثاني يلغى الاختبار وتتاح للطالب إعادة اختبار المادة مع الغائبين بعذر مع بداية العام
المرحلة الثانوية
الطالب يعد متعثرا ويسمح له باختبار المادة في موعد مواد التعثر، أما بقية الطلاب فيعاد الاختبار لهم في المادة أو المواد التي حدث فيها الغش مباشرة بعد الانتهاء من اختبار جميع المواد
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