عضو تدريس تشكو والجامعة: التخصص والتصنيف أعاقا النقل

دفع العديد من الأسباب عضو هيئة تدريس بجامعة طيبة إلى شكوى جامعتها لعدم تلبية نقلها إلى كلية أخرى، في وقت سمحت لعضوة أخرى متعاقدة بالنقل، وكذلك إغلاق عيادتها بالوحدة الطبية وحرمانها من ممارستها الأنشطة العلمية والاستشارات خارج الجامعة، فيما أوضحت الجامعة أن الرفض لعدم توافق التخصص، إضافة إلى أن تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لدرجة الماجستير (غير سريري) وتخصصها في الدكتوراه (غذاء وعلوم تغذية) بناءً على معادلة الوثيقة لدى وزارة التعليم.

تخصص التغذية

قالت عضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتورة رولا جلون: تم استقطابي لجامعة طيبة عام 2012 أثناء دراستي لمرحلة الدكتوراه في تخصص علم وبائيات التغذية ودراستي للبكالوريوس الثاني في تخصص التغذية السريرية من جامعة يوتا ستيت (Utah State University) في الولايات المتحدة الأميركية. وبناء على تلك المؤهلات تم تصنيفي كأخصائية تغذية سريرية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ورغم ذلك وقفت أمامي عدة عوائق لحصولي على حقوقي داخل الجامعة.

مظالم مرفوعة

أجملت عضو هيئة التدريس العوائق التي صادفتها في رفض عملية النقل من قسم علوم الأغذية كلية علوم الأسرة إلى قسم التغذية السريرية كلية العلوم الطبية التطبيقية، رغم استيفائها جميع البنود الواردة في اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس، وموافقة كلا الكليتين والقسمين بالنقل، إذ تم نقل عضوة هيئة تدريس متعاقدة تخصصها بعيد عن تخصص التغذية السريرية من قسم علوم الأغذية بكلية علوم الأسرة إلى قسم التغذية السريرية كلية العلوم الطبية التطبيقية بينبع، وأضافت أنه جرت المماطلة «حسب تعبيرها» في إعطائها حقوقها المالية والوظيفية، فضلا عن تجاهل مكتب مدير الجامعة لجميع المظالم المرفوعة لديه، وقالت: تم قفل عيادتي في الوحدة الطبية وحرماني من ممارسة الأنشطة العلمية والاستشارات خارج الجامعة، لعدم ممارسة تخصصي الطبي، وذلك وفق شروط هيئة التخصصات الصحية، بالإضافة إلى عدم ترشيحي للمناصب الإدارية والتدريسية ذات العوائد المادية واقتصارها على فئة معينة.

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عدم توافق التخصص

أوضحت جامعة طيبة لـ«دوت الخليج»: أنه بشأن شكوى عضو هيئة التدريس بعدم قبول طلب تحويلها إلى كلية العلوم الطبية التطبيقية وحرمانها من ممارسة الأنشطة العلمية والطبية خارجيا، فإن المجلس العلمي بالجامعة وفي اجتماعه الحادي والثلاثين للعام الجامعي 1438/1439 بتاريخ 21/8/1439، وبعد الاطلاع على كافة المستندات الرسمية والوثائق الخاصة بالدكتورة رولا عدنان جلون، قد أوصى بعدم الموافقة على طلب النقل إلى كلية العلوم الطبية التطبيقية، وذلك لعدم توافق التخصص، إضافة إلى أن تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لدرجة الماجستير (غير سريري) وتخصصها في الدكتوراه (غذاء وعلوم تغذية) بناءً على معادلة الوثيقة لدى وزارة التعليم.

وأضافت الجامعة أن المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أصدرت حكماً قضائياً مقيدا بالرقم (5081) لعام 1439، برفض الدعوى المقدمة من قبل الدكتورة جلون لإلغاء قرار الجامعة، وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة الحكم القضائي.

واختتمت الجامعة بتأكيد حرصها ودعمها الدائم لكافة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس وتشجيعهم على المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والأبحاث العلمية المحلية والدولية، منها بما يتوافق مع التنظيمات واللوائح والإجراءات النظامية.