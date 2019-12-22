الفريح يتخلص من المتعثرة والمستأجرة ويقود تعليم القصيم

شهدت إدارة تعليم محافظة عنيزة عددا من الإنجازات والقفزات خلال فترة عمل محمد بن سليمان الفريح، الذي تولى إدارتها منذ عام 2015 حتى أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتكليفه مديراً للتعليم بمنطقة القصيم، إذ نجح الفريح في التخلص من المباني المستأجرة بعنيزة كأول إدارة تعليمية بالمملكة، ورفع الشراكات المجتمعية لـ 12 شراكة ومذكرات التفاهم لـ 44 مذكرة، كما طبق بوابة المستقبل بنسبة 100%، وحقق جائزة التميز الأولى للإدارة على مستوى المملكة، والعديد من الإنجازات على مختلف الأقسام.

قدرات قيادية

تنقل الفريح في العديد من المناصب بالسلك التعليمي وحظي بسيرة وخبرات عملية مكنته من صناعة العديد من المخرجات الناجحة، حيث انطلق بعد أن مارس التدريس والإدارة المدرسية مشرفا بنشاط الطلاب، ثم رئيسا لقسم النشاط العلمي، وبعدها مديرا لإدارة النشاط قبل أن يكلف بإدارة التدريب والابتعاث التربوي، وهو المسار الذي أثبت من خلاله الفريح قدراته القيادية بعد أن تحول مركز التدريب بتعليم القصيم لواحد من أشهر وأميز مراكز التدريب بالمملكة بيئة وتدريبا، وبجانب مهامه كلف الفريح مديرا للتطوير الإداري ثم مشرفا على الشؤون الإدارية والمالية قبل أن يحظى بثقة الوزارة بتكليفه مساعدا للمدير العام بتعليم القصيم للخدمات المساندة، ومن ثم الانتقال لملحقية دولة البحرين لمدة عامين بعد أن صدر قرار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ آنذاك بقراراً يقضي بتكليف الفريح مساعدا للمشرف على المعلمين السعوديين بمملكة البحرين، ليعود ويتولى بعد ذلك إدارة تعليم محافظة عنيزة.

وساهم الفريح في الفعاليات والجوانب الاجتماعية مع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وكافة أفراد الإدارة، كما حقق نجاحات مشهودة وملموسة على مستوى المملكة.

مركز القصيم العلمي

‪دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مركز القصيم العلمي التابع لإدارة تعليم عنيزة، أثناء زيارته للقصيم، ويعد أحد المشاريع العلمية المتميزة التي تزخر بها مدن ومحافظات المملكة والتي سوف تساهم في تنمية مهارات البحث العلمي والإبداع للطلاب والطالبات.

تسريع المشروعات

أعلنت إدارة تعليم عنيزة تخلصها من المباني المستأجرة كأول إدارة تعليمية على مستوى المملكة بعد خطة عمل استمرت لـ3 أعوام، أسهمت بتسريع المشروعات المتعثرة، فتم تسليم 40 مبنى حكوميًا للبنين والبنات، ليكون تعليم عنيزة من أولة الإدارات التعليمية على مستوى المملكة.

خطة ودراسة

شهدت إدارة تعليم عنيزة تعثرا للمشاريع بنسبة 83 % قبل قدومه، حيث وضعت خطة ودراسة لهذا الموضوع، وتم حله وإنجاز هذه المشاريع حتى تم التخلص من المباني المستأجرة.

بوابة المستقبل

أكملت إدارة التعليم تطبيق بوابة المستقبل، التي تعد إحدى مبادرات وزارة التعليم لتحول الوطني 2020 للتحول الرقمي، على جميع المدارس المتوسطة والثانوية البنين والبنات، وتهدف المبادرة لنقل التعليم من البيئة التقليدية إلى البيئة التي تصبح فيها التقنية مدمجة كليا بعمليات التعليم والتعلم التفاعلي، حيث تم تدريب جميع العاملين بالمدارس على البوابة عبر سلسلة من البرامج الوزارية لمسؤولي التحول والمعلمين وقادة ووكلاء ومرشدي المدارس.

44 شراكة

رفعت إدارة تعليم عنيزة شراكاتها المجتمعية إلى 44 شراكة مع مختلف شرائح المجتمع لتعزيز العمل الاجتماعي، وفقا لرؤية المملكة 2030 والتي تؤكد على إشراك القطاع الخاص.

كما حققت المركز الأول في نسبة محققي جائزة التعليم للتميز في المجالات التالية: الانضباط المدرسي، والعمل التطوعي، إلى جانب التميز بفئة المعلم.

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9 جوائز

حصلت إدارة التعليم على 9 جوائز على المستوى الوطني في جائزة التميز الإلكتروني التابعة للمركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعلّم عن بعد على مستوى جامعات وإدارات التعليم بالمملكة.

كما أطلقت الإدارة مُمثلة بقسم العلاقات العامة مبادرة فريدة من نوعها على المستوى المحلي، حيث وسمت تلك المبادرة بـ(إسعاد)

وتهدف إلى تقديم خدمات مختلفة ومشاركة لمناسبات الموظفين والقادة في إدارة التعليم وجميع منسوبي الإدارة، وذلك من خلال مشاركتهم في جميع مناسباتهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي وتبني الأفكار المميزة والحرص على إبرازها، كما تقوم بتشجيع المبدعين مما يساهم في خلق بيئة إبداعية تساهم في رفع رضا الموظف، وتعينه على أداء العمل بشكل أفضل وأكثر إنتاجية.

بنود الميزانية

حققت إدارة التعليم بمحافظ عنيزة المركز الأول في مؤشرات الصرف «الاستثمار الأمثل»، في تقارير الميزانية العامة لوزارة التعليم للسنة المالية 1439/ 1440- 2018، بنسبة بلغت 99.69%، متقدما بذلك على إدارات التعليم في كل مناطق ومحافظات المملكة.

كما حصدت مسرحية بعنوان «شرود» 3 جوائز فنية كبرى في مهرجان تونس العالمي للمسرح المدرسي إبان تمثيلها للمملكة بترشيح من وزارة التعليم.

حوار نيوم

حصلت إدارة تعليم عنيزة على المستوى الذهبي في برنامج الحوارات الطلابية «حوار نيوم»، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، خلال الفترة من 21 وحتى 25 صفر 1441هـ، بمشاركة 47 إدارة تعليمية من كافة أنحاء المملكة. كما حققت أعلى نسبة إنجار في الجاهزية والاستعداد على مستوى المملكة.

كاميرات مراقبة

وقعت إدارة تعليم عنيزة عقدا لتركيب كاميرات المراقبة لجميع مدارس «البنين والبنات»، مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بمبلغ مليون وستمائة ألف ريال، لتصبح بذلك أول إدارة تعليم بالمملكة تغطي جميع المدارس بكاميرات المراقبة.

تنس الريشة

حققت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة بمدرسة الحفيرة الابتدائية والمتوسطة بالمحافظة، المركز الأول لبطولة تنس الريشة على مستوى المملكة، التي أطلقتها اللجنة السعودية للريشة الطائرة في منطقة الباحة للمرحلة التعليمية المتوسطة، بالتعاون مع وزارة التعليم.