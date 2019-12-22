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مجلس التدريب التقني يبحث دعم الأنشطة

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عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤخرا، جلسته الـ110 برئاسة وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حمد محمد آل الشيخ.

وناقش المجلس عدة لوائح مرتبطة بالعملية التدريبية والإدارية في المؤسسة، وعدد من آليات الدعم للأنشطة التقنية المرتبطة بمتدربي المنشآت التدريبية، إضافة إلى استعراض التقارير الخاصة بتطوير وتنمية الموارد البشرية.

وتضمن الاجتماع طرح عدد من الموضوعات التي تستهدف تطوير منظومة التدريب التقني والمهني، بما يتواءم مع رؤية 2030 والمتغيرات الحديثة في سوق العمل.


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