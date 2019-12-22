وناقش المجلس عدة لوائح مرتبطة بالعملية التدريبية والإدارية في المؤسسة، وعدد من آليات الدعم للأنشطة التقنية المرتبطة بمتدربي المنشآت التدريبية، إضافة إلى استعراض التقارير الخاصة بتطوير وتنمية الموارد البشرية.
وتضمن الاجتماع طرح عدد من الموضوعات التي تستهدف تطوير منظومة التدريب التقني والمهني، بما يتواءم مع رؤية 2030 والمتغيرات الحديثة في سوق العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس التدريب التقني يبحث دعم الأنشطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.