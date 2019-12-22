انطلاق مؤتمر الجبال الأول بخميس مشيط

انطلق مؤتمر الجبال الأول، أمس. وشهد المؤتمر مديرو الدوائر الحكومية بالمحافظة، ووكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد العمري، وأعضاء لجنة التنمية السياحية.

تضاريس المنطقة

ألقى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط كلمة رحب فيها باسم أمير منطقة عسير بضيوف المؤتمر في المحافظة، والتي تسهم في التعرف على جبال وتضاريس منطقة عسير والمشهورة جغرافيا، ثم قام بتكريم المشاركين في المؤتمر، بعدها تجول والحضور في المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي شاركت فيه جامعة الملك خالد وعدد من مدارس المحافظة، وطلاب رعاية الموهوبين بخميس مشيط.

جلسة حوارية

شارك في الجلسة الحوارية الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، وتحدث فيها عن الجبال ومميزاتها في المملكة، والتغيرات التي طرأت عليها، ثم بدأ الحضور بمداخلاتهم عن الجلسة.

وألقى الدكتور علي مرزوق كلمة أكد خلالها أهمية المناسبة التي تتكرر في الـ11 من ديسمبر كل عام، والتي أقرتها منظمة التحالف للجبال بالأمم المتحدة، ثم تم عرض فليم وثائقي عن اليوم العالمي للجبال.

بعد ذلك، ألقى الدكتور علي الدوسري كلمة الجمعية الجغرافية السعودية، أكد فيها أن هذه الفعالية هي الأولى على مستوى المملكة، والتي تنطلق في محافظة خميس مشيط.

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وشارك في تنظيم المؤتمر الفريق التطوعي بالمستشفى السعودي الألماني بخميس مشيط، تحت مظلة فريق سندكم بقيادة الدكتورة بيان القحطاني، وكذلك مساعدة كلية المجتمع بخميس مشيط الدكتورة أمل بنت حسين بن مشيط.

شرح مفصل

توجّه محافظ خميس مشيط وضيوف المؤتمر إلى مدينة جرش، وكان في استقبالهم مدير مكتب هيئة السياحة والآثار عوض القحطاني، الذي قدم شرحا مفصلا عن الآثار الموجودة في المدينة الأثرية، والتي شملت المسجد الرحى، إلى جانب النقوش الموجودة على جدران المدينة، بعدها توجه الجميع إلى جبل حمومة الأثري، واستمعوا إلى شرح عن الجبل.

وفي ختام الجولة، توجه الجميع إلى قرية ابن حمسان التراثية، والتي قدم فيها صاحب القرية ظافر حمسان شرحا مفصلا عن القرية وما تحويه من قطع أثرية، وأضاف بأنه توجد 7000 قطعة أثرية لم يعرض منها سوى 10%.

وحضر المؤتمر رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، ومدير الزراعة بالمحافظة المهندس علي الشهراني، ومدير سجون خميس مشيط العقيد سلطان مريط، والعقيد علي القحطاني من شرطة المحافظة، وعضو المجلس المحلي بالمحافظة حيدر أبوملحة.