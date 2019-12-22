4500 متدرب باختبارات تقنية أبها

أنهت الكلية التقنية بأبها كافة الاستعدادات لانطلاقة الاختبارات النهائية النظرية للفصل الأول من العام الجاري 1440/1441، حيث عقد عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان اجتماعا موسعا مع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام حول استعدادات الكلية لبدء اختبارات لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس. ويؤدي نحو 4500 متدرب بالكلية وفرعها بحي الموظفين وفرعها برجال ألمع اختبارات الفصل الأول. وشدد آل عثمان على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة للمتدربين لتمكينهم من أداء الاختبارات على أكمل وجه وفي أجواء مثالية، مشيرا إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من قبل وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، وذلك للوقوف على سير الاختبارات وفق الخطة المعدة لذلك والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.



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