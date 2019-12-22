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الطيران المدني: إعادة رحلات الطائف وأبها إلى شرورة تحت الدراسة

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أكدت هيئة الطيران المدني أن إعادة جدولة رحلات الخطوط «» وطيران «ناس» من مطاري أبها والطائف إلى مطار شرورة بمنطقة نجران، بات إجراء قيد الدراسة، وأن رحلة جازان لم تكن مدرجة مباشرة، وذلك في ظل توقف رحلات أبها والطائف وجازان إلى مطار المحافظة بشكل مفاجئ، بعد أن كانت تلك الرحلات تخدم الموظفين المدنيين والعسكريين وسكان شرورة، الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي ودفع بهم لمخاطبة هيئة الطيران المدني لمعرفة سبب الإلغاء.

وعود بالحلول

قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الرؤساء، لـ«دوت الخليج»، «إن الهيئة تدرك أهمية مطار شرورة وتوفير أقصى الخدمات والإمكانات للمسافرين، من خلال تأمين الرحلات وفق الوجهات التي يحتاجونها، حيث تبذل الهيئة جهودا في هذا الصدد بما يلبي رغبات المسافرين ويحقق الجدوى الاقتصادية.

وأضاف الرؤساء: أما بالنسبة لوجهة الطائف وأبها فقد توقفت مؤقتا، بهدف إعادة جدولتها مرة أخرى من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حرصا على توفير الخدمات وتلبية لرغبات المسافرين، وهي الآن منظورة لدى الإدارة المختصة، وفيما يتعلق بوجهة جازان فهي لم تكن موجودة أصلا.

إعادة الرحلات

أجمع عدد من المسافرين والمستفيدين من الرحلات على أن إلغاء رحلة أبها من وإلى شرورة تسبب في تحملهم مشاق السفر عبر الطريق البري لمسافة 1400 كم من شرورة إلى النماص، وغيرها، مؤكدين أنه لم يتبق أمامهم إما الحجز إلى مطار الملك خالد بالرياض ومنه إلى مطار الطائف، أو تكبد عناء السفر برا.

مطالب المسافرين في مطار شرورة

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إعادة جدولة رحلات أبها والطائف

زيادة عدد الرحلات المجدولة

اعتماد رحلات مباشرة إلى جازان

تعديل مواعيد وصول وإقلاع الرحلات

تخفيض أسعار التذاكر


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