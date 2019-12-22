السعودية اليوم / منطقة الساحل الصحراوي الإفريقي تستقبل أولى الطائرات الفرنسية المسلحة بدون طيار



نيامي 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019م واس

استقبلت منطقة الساحل الصحراوي أولى الطائرات الفرنسية المسلحة بدون طيار، لتعقب المجموعات المسلحة بالمنطقة.

أعلنت عن ذلك وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، مضيفة أن الطائرات الفرنسية الجديدة قد أطلقت النار تجريبيًا، من القاعدة الجوية الفرنسية الموجودة بالعاصمة النيجرية نيامي.

وأفادت أن المهام الرئيسية للطائرات الجديدة المراقبة والاستطلاع، وأنه يمكن توسيع نطاقها لتشمل الضربات، مؤكدة أن نشر هذه الطائرات سيتيح للقوات الفرنسية الاستفادة من فعاليتها في محاربة المجموعات المسلحة في الساحل.

وقالت إن " نشرها يتعلق بقدرات جديدة، لا بتغيير في العقيدة".

ويأتي نشر هذه الطائرات، قبل قمة مرتقبة في 13 يناير بفرنسا، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة مجموعة دول الساحل الخمس، كما يأتي بعد تعرض جيش النيجر لهجوم خلّف مقتل 71 جنديًا.

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