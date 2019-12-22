السعودية اليوم / انتخاب سعودي لرئاسة الهيئة العليا لصندوق التمويل الكشفي العربي



الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

أُنتخب نائب رئيس جمعية الكشافة العربية

على مستوى الجمعيات الكشفية العربية لتحقيق نتائج إيجابية لمصلحة الشباب العربي، كما شهد الاجتماع وضع النظام الأساسي والتنظيم الاداري الجديد لبدأ تفعيل أعمال الهيئة لخدمة الحركة الكشفية العربية، بالإضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات التي تستهدف الارتقاء بالحركة الكشفية وسبل تطورها.

وقدم الفهد شكره وتقديره لأعضاء الصندوق على منحه الثقة برئاسة الهيئة العليا للصندوق، كما قدم الشكر لمعالي رئيس الصندوق سابقاً البروفيسور عبدالله بن عمر نصيف ، ونائبه الدكتور زهير حسين غنيم، وأعضاء الصندوق على ما قدموا خلال فترة تكليفهم .

يشار الى ان صندوق التمويل الكشفي العربي تم تأسيسه بقرار من المؤتمر الكشفي العربي السادس عشر في ديسمبر 1984م بهدف توفير موارد لتامين احتياجات الحركة الكشفية العربية وذلك من عوائد استثمار الاموال المودوعة بالصندوق .

// انتهى //

22:39ت م

0106



الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسأُنتخب نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، اليوم رئيساً للهيئة العليا لصندوق التمويل الكشفي العربي، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم لمجلس إدارة الصندوق في تشكيلته الجديدة بمقر جمعية الكشافة الكويتية، حيث ناقش الاجتماع خطة عمل الفترة القادمة، ومناقشة دعم المشاريع والأنشطة الكشفيةعلى مستوى الجمعيات الكشفية العربية لتحقيق نتائج إيجابية لمصلحة الشباب العربي، كما شهد الاجتماع وضع النظام الأساسي والتنظيم الاداري الجديد لبدأ تفعيل أعمال الهيئة لخدمة الحركة الكشفية العربية، بالإضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات التي تستهدف الارتقاء بالحركة الكشفية وسبل تطورها.وقدم الفهد شكره وتقديره لأعضاء الصندوق على منحه الثقة برئاسة الهيئة العليا للصندوق، كما قدم الشكر لمعالي رئيس الصندوق سابقاً البروفيسور عبدالله بن عمر نصيف ، ونائبه الدكتور زهير حسين غنيم، وأعضاء الصندوق على ما قدموا خلال فترة تكليفهم .يشار الى ان صندوق التمويل الكشفي العربي تم تأسيسه بقرار من المؤتمر الكشفي العربي السادس عشر في ديسمبر 1984م بهدف توفير موارد لتامين احتياجات الحركة الكشفية العربية وذلك من عوائد استثمار الاموال المودوعة بالصندوق .// انتهى //22:39ت م0106

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انتخاب سعودي لرئاسة الهيئة العليا لصندوق التمويل الكشفي العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.