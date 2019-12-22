السعودية | ودائع المصارف العاملة في السعودية عند أعلى مستوياتها في 27 عاما

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ودائع المصارف العاملة في السعودية عند أعلى مستوياتها في 27 عاما والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 1:12 صباحًا, 22 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض ارتفعت قيمة ودائع النظام المصرفي في السعودية إلى نحو 1.713 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري 2019، مرتفعة بنسبة 4.7 في المائة بما يعادل 77.45 مليار ريال مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2018 البالغة 1.636 تريليون ريال.

فيما سجلت قيمة ودائع المصارف نموا شهريا نسبته 0.8 في المائة بما يعادل 14.23 مليار ريال، عند مقارنتها بنهاية سبتمبر 2019 البالغة 1.699 تريليون ريال.

ووفقا لـ “الاقتصادية” فإنه بهذا الارتفاع تكون ودائع النظام المصرفي في السعودية سجلت بنهاية شهر أكتوبر 2019 أعلى مستوياتها منذ عام 1993 أي في نحو 27 عاما، علما بأنها تقسم إلى ثلاثة أقسام هي “الودائع تحت الطلب” و”الودائع الزمنية والادخارية” و”الودائع الأخرى شبه النقدية”.

يعود ارتفاع ودائع النظام المصرفي في السعودية، إلى نمو أحد أكبر مكوناتها وهي “الودائع تحت الطلب” التي سجلت أيضا أعلى مستوياتها في 27 عاما، التي شكلت نحو 64.2 في المائة من مجموع ودائع المصارف.

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