شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب سعودي لرئاسة «التمويل الكشفي العربي» والان نبدء بالتفاصيل
كما شهد الاجتماع وضع النظام الأساسي والتنظيم الإداري الجديد لبدأ تفعيل أعمال الهيئة لخدمة الحركة الكشفية العربية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تستهدف الارتقاء بالحركة الكشفية وسبل تطورها.
وقدم الفهد شكره وتقديره لأعضاء الصندوق على منحه الثقة برئاسة الهيئة العليا للصندوق، كما قدم الشكر لرئيس الصندوق سابقاً البروفيسور عبدالله بن عمر نصيف، ونائبه الدكتور زهير حسين غنيم، وأعضاء الصندوق على ما قدموا خلال فترة تكليفهم.
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