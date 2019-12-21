شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب سعودي لرئاسة «التمويل الكشفي العربي» والان نبدء بالتفاصيل

أُنتخب نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، اليوم، رئيساً للهيئة العليا لصندوق التمويل الكشفي العربي، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم لمجلس إدارة الصندوق في تشكيلته الجديدة بمقر جمعية الكشافة الكويتية، إذ ناقش الاجتماع خطة عمل الفترة المقبلة، ومناقشة دعم المشاريع والأنشطة الكشفية على مستوى الجمعيات الكشفية العربية لتحقيق نتائج إيجابية لمصلحة الشباب العربي.

كما شهد الاجتماع وضع النظام الأساسي والتنظيم الإداري الجديد لبدأ تفعيل أعمال الهيئة لخدمة الحركة الكشفية العربية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تستهدف الارتقاء بالحركة الكشفية وسبل تطورها.

وقدم الفهد شكره وتقديره لأعضاء الصندوق على منحه الثقة برئاسة الهيئة العليا للصندوق، كما قدم الشكر لرئيس الصندوق سابقاً البروفيسور عبدالله بن عمر نصيف، ونائبه الدكتور زهير حسين غنيم، وأعضاء الصندوق على ما قدموا خلال فترة تكليفهم.