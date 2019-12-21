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شكرا لقرائتكم فيديو.. الشيخ المغامسي يوضح الدعاء المستحب لتعجيل الزواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الشيخ المغامسي يوضح الدعاء المستحب لتعجيل الزواج
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أنه لا يوجد مشكلة في أن تتعرض المرأة التعرض الشرعي بما يسهل لها الزواج.
وقال المغامسي خلال برنامجه الأسبوعي “الأبواب المتفرقة” على قناة mbc اليوم ردًّا على متصلة، سألته عن أدعية مستحبة لتزويج من تأخرن في الزواج: إنه “كون الإنسان رجلًا أو امرأة يريد أن يعف نفسه فهذا من المحامد التي ينبغي أن يتسابق الناس إليها، وليس في ذلك غضاضة”.
وأشار إلى أن من تأخر عليها الزواج يمكنها أن تدعو الله وتطلب من والديها أو المشهود لهم بالصلاح الدعاء لها بأن يكتب الله لها زوجًا صالحًا آجلًا غير عاجل.
وأضاف: “الإنسان مع ذلك يسعى بالأسباب، الرجل يبحث، والمرأة لا حرج عليها أن تتعرض التعرُّض الشرعي، وهي أن تذهب لمجاميع النساء العاقلات الفضليات، وتشهد الأفراح، وتغدو وتروح مع زميلاتها وأخواتها وقريباتها حتى يرونها”.
وأضاف: “إذا رأينها ربما حسَّنها الله في أعين إحداهن؛ فدلت بعض محارمها عليها؛ فيكون ذلك سببًا في الوصول إليها مع دعاء الله، وتوصي والديها ومَن تظن بهم الصلاح أن يدعوا لها بأن يكتب الله لها الزوج الصالح عاجلًا غير آجل. كل ذلك لا غضاضة فيه”.
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