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2019-12-21 فيديو.. تخصيص رقم للرد على الطلاب وأولياء الأمور أثناء الاختبارات متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، ابتسام الشهري، تخصيص رقم للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور أثناء فترة الاختبارات. يذكر بأنه يؤدي يوم غد الأحد ما يقارب ستة ملايين طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام اختبارات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 1441هـ في جميع مناطق المملكة. تابعنا على شارك الخبر







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