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2019-12-21 أسماء المرشحين على الوظائف الإدارية في وزارة المالية عبر منصة جدارة الخدمة المدنية متابعات الخليج 365 - الرياض

وستبدأ الوزارة إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الموضحة أسماؤهم أدناه اعتبارًا من يوم الأحد 25/ 4/ 1441هـ الموافق 22/ 12/ 2019م، وأكدت أنه على المرشحين الحضور إلى مقر وزارة المالية بمدينة الرياض، بحسب التواريخ المبلغة لهم عبر البريد الإلكتروني المسجل بمنصة “جدارة”، على أن يصطحبوا معهم المستندات التالية: أصل الهوية الوطنية وصورة منها، أصل المؤهل العلمي وصورة منه، أصل شهادة المعادلة إذا كان المؤهل من خارج المملكة العربية

وللاطلاع على الأسماء المرشحة (اضغط هنا). أعلنت وزارة المالية الأسماء المرشحة لشغل الوظائف الإدارية التي سبق الإعلان عنها على منصة جدارة بوزارة الخدمة المدنية، خلال الفترة من 3- 15 ربيع الآخر 1441هـ، والتي تشمل 66 وظيفة.وستبدأ الوزارة إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الموضحة أسماؤهم أدناه اعتبارًا من يوم الأحد 25/ 4/ 1441هـ الموافق 22/ 12/ 2019م، وأكدت أنه على المرشحين الحضور إلى مقر وزارة المالية بمدينة الرياض، بحسب التواريخ المبلغة لهم عبر البريد الإلكتروني المسجل بمنصة “جدارة”، على أن يصطحبوا معهم المستندات التالية: أصل الهوية الوطنية وصورة منها، أصل المؤهل العلمي وصورة منه، أصل شهادة المعادلة إذا كان المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية وصورة منها، أصل شهادات الدورات التدريبية وصور منها، أصل شهادة الخبرة وصورة منها (خبرة القطاع الخاص يلزم توثيقها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).وللاطلاع على الأسماء المرشحة (اضغط هنا). تابعنا على شارك الخبر







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