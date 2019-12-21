جبل الأربع أفضل مكان لرصد ظاهرة كسوف الشمس الحلقي

2019-12-21

متابعات الخليج 365 - الأحساء

يحتضن جبل الأربع في الهفوف بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، أكبر تجمع للفلكيين في المملكة لرصد ظاهرة كسوف الشمس الحلقي، الذي سيقع يوم الخميس المقبل.

Advertisements

يذكر أن هذا الكسوف لم يحدث منذ 118 عامًا ولن يتكرر إلا بعد 84 عامًا أي في عام 1504- 2102 بحسب ما أكده عضو الاتحاد العربي للفلك الدكتور خالد الزعاق.

يُذكر أن جامعة الملك فيصل تنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الأحساء يومي الأربعاء والخميس 28 و29 من الشهر الجاري، عدة فعاليات علمية فلكية بمناسبة حدوث ظاهرة كسوف الشمس الحلقي بالأحساء.

وحول نشوء هذه الظاهرة بيّن أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بجامعة الملك فيصل الدكتور فؤاد الغربي، أن الكسوف الحلقي هو ظاهرة حجب جزء من الشمس بواسطة القمر عند استقامتهما مع الشمس بحيث تظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة تحيط بقرص أسود وهو ظل القمر على الأرض، ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر في نقطة بعيدة عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي)، فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط (أي حلقيًّا) في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ.

تابعنا على