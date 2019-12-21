مبادرة لحفظ مليوني وجبة غذائية بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

بهدف نشر ثقافة حفظ النعم في المجتمع أطلقت جمعية خيرات لحفظ النعمة بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف حملتي «احفظوها» و»شكر»، بدعم إعلامي من وكالة الأنباء السعودية مبادرة لحفظ نحو مليوني وجبة غذائية وتوزيعها على 160 ألف مستفيد في منطقة الرياض خلال عام كامل.

وتسعى مبادرة «احفظوها» إلى حفظ فائض الطعام في المناسبات المحلية بالرياض بمختلف أنواعها وإعادة تجهيزه من جديد في الجمعية على يدي كوادر وطنية من الشباب والفتيات، وذلك بطرق صحية تعمل وفق معايير عالية تضمن حفظ وسلامة الطعام في عدد من الأواني المعدنية والبلاستيكية ذات الجودة من أجل توزيعه بسيارات النقل التابعة للجمعية على الأسر المستفيدة التابعة لها.

Advertisements

وأوضح المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي، أن مبادرة «شكر» تسعى لدعم وتوظيف عدد من أفراد الأسر المستفيدة وتدريبهم على طبيعة العمل في الميدان تحت إشراف الجمعية بغية توفير فرص وظيفية للأسر المستفيدة وكفايتها ماديا من خلال تأمين مصدر دخل لأفرادها.

وأفاد بأن الجمعية بدأت جولاتها اليومية منذ انطلقت الحملة في مختلف أرجاء مدينة الرياض وسوف تتوسع في محافظاتها، وتتلقى يوميا أكثر من 80 اتصالا لطلب تسليم فائض الطعام من الرياض، وتستقبل اتصالات المواطنين والمقيمين الراغبين.

يذكر أن جمعية خيرات لحفظ النعمة تأسست عام 2016م، ومسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 733، ويرأسها فخريا أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر.

وتسعى وكالة الأنباء السعودية إلى دعم هذه الحملة لنشر ثقافة العمل الخيري بين مختلف أفراد المجتمع انطلاقا من دورها تجاه المسؤولية الاجتماعية، وضمن إطار دعمها لكل عمل خيري وتطوعي يهدف لخدمة المجتمع وإحياء الأعمال الإنسانية فيه اتباعا لتعاليم ديننا الإسلامي التي تحث على الأعمال الخيرية المعززة لقيم التلاحم والتكافل بين أفراد المجتمع، ولكي يسير على هذا الدرب كل باغٍ لعمل الخير.