مقتل 5 أشخاص في انقلاب حافلة بالجزائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قتل 5 أشخاص وأصيب 29 آخرون بجروح متفاوتة إثر انقلاب حافلة لنقل الركاب أمس الأول بولاية تيزي وزو التي تقع على مسافة 100 كلم شرق العاصمة الجزائرية.
وقال جهاز الدفاع المدني إن الحادث وقع ببلدة ذراع بن خذة عند مخرج مدينة تيزي وزو باتجاه العاصمة الجزائرية.
وذكرت مصادر طبية أن من بين القتلة طفلة عمرها 9 سنوات، وأن الجرحى الذين تعرضوا لكسور وإصابات في الوجه يخضعون للعلاج، وبينهم حالة حرجة.
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