أتشيربي يحيط أطفال الرياض بتجربته مع السرطان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض
زار لاعب فريق لاتسيو الإيطالي فرانشيسكو مركز الملك فهد لأورام الأطفال بالرياض، لنقل تجربته في التغلب على مرض السرطان، كما حرص على تقديم بعض الهدايا للأطفال داخل غرف المركز، كما تحدث إلى عدد منهم حول قصة إصابته بالسرطان ونجاحه في التغلب عليه.
ونجح فرانشيسكو أتشيربي في مقاومة مرض السرطان الذي بدأ معه 2013 وتعافى منه، بعدما اكشتف الورم في وقت مبكر، الأمر الذي ساعده كثيرا في العلاج.
واكتشف أتشيربي المرض حين خضع إلى كشف طبي روتيني حين كان سيوقع لفريق ساسوولو، إلا أن نتائج الفحص كانت صادمة، حيث اكتشف الأطباء أنه يعاني من سرطان في الخصية، خضع على إثره إلى عملية جراحية ناجحة.
وسبقت زيارة أتشيربي، مواجهة فريقه اليوم أمام يوفتوس في السوبر الإيطالي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
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