السعودية للكهرباء تنظم ورشة بملتقى مكة الثقافي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة نظمت الشركة السعودية للكهرباء ورشة العمل التاسعة، ضمن مبادراتها بملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، وتحت مبادرة «قادة الغد بلغة القرآن»، والتي انعقدت تحت عنوان «حوار بين المرشد والمرشد». يذكر أن السعودية للكهرباء تشارك بأربع مبادرات في ملتقى مكة الثقافي لهذا العام، فيما توجت في ملتقى مكة الثقافي للعام 1439هـ بالمركز الثالث بمبادرة «منازلنا عنوان السلامة»، وفي عام 1440 هـ بجائزة مكة للتميز بمبادرة «صيانة المواقيت». مبادرات الكهرباء: «شارع الحرف العربي من (أ - ي)»

«صناعة الأمل»

«قادة الغد بلغة القرآن»

«يدا بيد»



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