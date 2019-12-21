9 وسائل تحميك من السلع المغشوشة والمقلدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين الدمام

فيما شن مستهلكون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة قوية تحذر من المنتجات المغشوشة والرديئة وتطالب بإيقاف استهلاكها، قيمت جمعية حماية المستهلك واقع هذا النوع من السلع، حيث أكدت أن تلك السلع تشكل خطرا كبيرا على المستهلك والبيئة المحيطة به والاقتصاد بوجه عام، من ناحية تأثيرها السلبي في إضعاف تواجد السلع الأصلية والجيدة المطابقة للمقاييس والمواصفات وذلك من خلال قلة تكلفتها، واستغلال قلة وعي بعض المستهلكين، والتحايل عليهم بأنها أصلية وبسعر أقل فتجد إقبالا عليها، وحددت 9 وسائل لتلافي الوقوع ضحية لتلك السلع.

وأشارت إلى أن ضعف الوعي والاستغلال والتحايل يؤدون إلى تحمل المستهلك معظم الآثار السلبية المباشرة سواء على صحته، عندما تكون السلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو على سلامته عندما تكون غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، فالسلع المقلدة أو المغشوشة سريعة التلف، فيضطر المستهلك إلى الشراء المتكرر، وهذا يؤدي إلى زيادة الانفاق الاستهلاكي وفقدان المال، لذا يجب على المستهلك أن يكون واعيا.

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وأضافت حماية المستهلك أنه على الرغم من وجود الأجهزة الرقابية وقيامها بعملها، إلا أن سوق السلع المقلدة والمغشوشة موجودة، وتقف خلفها عصابات منظمة محلية أودولية، ومن هنا يأتي دور المستهلك الإيجابي بحيث يحسن اختيار السلعة من الأماكن المعروفة لبيع السلع حسب نوعها، فالأصلي متوفر والمقلد كذلك، وبتضافر جهود المستهلك وإبلاغه للجهات الرقابية بتلك المنتجات المغشوشة سنكون نحن مراقب الوطن الأول.

وبينت بأن إجمالي المنتجات المخالفة المضبوطة لـ 2018م بلغ نحو 42 مليون منتج ضبطت من قبل فرق وزارة التجارة والاستثمار، حسب ما بينت الإحصائية الصادرة عن الوزارة بأن القيمة التقديرية للمنتجات المضبوطة وصلت إلى 909 ملايين ريال.

وأكدت الجمعية أنه فيما يثار عن آلية عمل الباركود في المملكة فإن مركز الترقيم السعودي هي الجهة الوطنية المسؤولة الوحيدة التي تصدر أرقام الباركود، وآلية عملها تتم من خلال تسجيل الشركة الراغبة في الحصول على خدمة الباركود من المركز وبإضافة منتجاتها ستحصل على الكود، ولا يعني ذلك بأن المنتج جرى تصنيعه في السعودية.

طرق تحمي المستهلك من السلع المغشوشة والمقلدة بحسب الجمعية: