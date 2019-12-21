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خادم الحرمين وملك البحرين يبحثان الموضوعات المشتركة

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا مساء أمس الأول من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وجرى خلال الاتصال تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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