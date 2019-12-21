خادم الحرمين وملك البحرين يبحثان الموضوعات المشتركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا مساء أمس الأول من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وجرى خلال الاتصال تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.