ترقيم أبواب المسجد الحرام بألوان مضاءة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أخيرا، في تركيب نوعية جديدة للترقيم على أبواب المسجد الحرام باللغتين العربية والإنجليزية عن يمين الباب ويساره، بهدف إيضاح أرقام الأبواب لزوار ومعتمري المسجد الحرام.

وعلمت «مكة» أن رئاسة شؤون الحرمين بدأت تركيب النوعية الجديدة للأرقام بتوسعة الملك فهد في باب (79) كعينة، على أن تعمم بعد نجاحها على جميع أبواب المسجد الحرام، وأن الترقيم الجديد للأبواب يمتاز بوضوحه لزوار الحرم المكي الشريف بعكس الترقيم القديم.

وأشارت المعلومات إلى أن النوعية الجديدة للأرقام تأتي ضمن مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام، والذي دشنه أخيرا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، والذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بغرض التطوير المستمر والتحسين الدائم و استخدام التقنية الحديثة في أبواب المسجد الحرام، وتسهيل الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بغرض التطوير المستمر والتحسين الدائم.

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مميزات الترقيم الجديد للأبواب:

01. بالعربية والإنجليزية

02. عن يمين الباب ويساره

03. روعي فيه الألوان لإيضاحه ليلا ونهارا

04. إمكانية مشاهدته عن بعد