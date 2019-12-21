بدون تأشيرات مسبقة .. أول دولة عربيه تزف بشرى سارة لليمنيين وتسمح لهم دخول أراضيها شاهد (التفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - نوه السفير اليمني في لبنان قبل ساعات إلى كيفية دخول اليمنيين إلى لبنان مشيدا بذات الوقت بالمواقف الاخوية الصادقة من دولة لبنان والسماح له للمنيين بالدخول بدون تاشيرة خلافا للاجراءات التي اتخذتها بعض الدول .

وفيما يلي تنويه السفير : تود سفارة الجمهورية اليمنية في بيروت اعلام الاخوة والأخوات اليمنيين الراغبين بالقدوم الى لبنان بأنه:

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كانت الإجراءات المتبعة في السابق لدخول الرعايا اليمنيين الى لبنان تشترط حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة قبل وصولهم الى الاراضي اللبنانية و تستثنى من ذلك الجوازات الدبلوماسية ،وكانت تتم المعاملة بالمثل للأشقاء اللبنانيين ، وبعد اقفال سفارة الجمهورية اللبنانية في بلادنا نتيجة للظروف التي تمر بها ، فقد تكرم الأشقاء في لبنان بإعفاء جميع القادمين اليمنيين سواء حاملين الجوازات العادية أو الدبلوماسية من تأشيرة الدخول المسبقة ، شرط ان يكون بحوزة الشخص تذكرة ذهاب وعودة وحجز فندقي و مبلغ نقدي لا يقل عن ٢٠٠٠ دولار أمريكي ، ويتم منح القادم تأشيرة الدخول من المطار فور وصوله بعد اتخاذ التحريات الأمنية لدى ضابط أمن المطار ، ولازال هذا الإجراء هو المتبع، الا انه خلال الايام الاخيرة تم اضافة اجراء جديد وهو اتخاذ التحريات الأمنية من قبل الإدارة العامة للأمن العام بواسطة ضابط الجوازات حيث يقوم بإرسال طلب الموافقة الى الأمن العام اللبناني وينتظر الرد بالموافقة قبل منح الشخص تأشيرة الدخول للأراضي اللبنانية) و هذا يؤدي الى التأخير في المطار بعض الوقت ، وهذا الإجراء لم يقتصر على الرعايا اليمنيين فقط بل شمل رعايا بعض الدول العربية الأخرى نتيجة للأحداث التي تمر بها لبنان في الفترة الحالية.

وقد تمت هذه الإجراءات بشكل مفاجئ وبدون اخطار مسبق للسفارة و على كافة الجوازات اليمنية (الدبلوماسية ،الخاصة ، العادية ) والسفارة بصدد حل هذه الإشكالية عبر القنوات الرسمية والتواصل مع الجهات اللبنانية المختصة بهذا الشأن، على أمل أن يتم العدول عن هذا الاجراء الأخير والعودة إلى الوضع السابق فقط.

وعليه ترجو السفارة من الجميع التريث وعدم الإساءة الى الاشقاء اللبنانيين الذين لازالوا من البلدان القلائل التي تسمح لليمنيين بالدخول دون فرض التأشيرة المسبقة أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وهذه تعتبر ميزة تشكر عليه السلطات اللبنانية نرجو ان نحافظ عليها . ولهذا وجب التنويه للعلم والاحاطة.

والله الموفق.