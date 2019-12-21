شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي محمد الربع يفجر مفاجأة مدوية.. ويكشف بالاسماء عن منتجات يمنية سرقتها الإمارات وقلدت صناعتها بعد قصفها للمصانع في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الاعلامي اليمني محمد الربع انه اكتشف ان المنتجات اليمنية للمصانع المحلية التي قصفها طيران التحالف العربي هي منتجات مقلدة صنعت في الإمارات عقب قصف طيران التحالف للمصانع اليمني.

الربع قال ان تواجد المنتجات اليمنية في الاسواق رغم تعرض الكثير من المصانع للقصف اثار استغراب الكثير من الاقتصاديين الأمر الذي دعاهم لمتابعة الأمر ليتم الاكتشاف ان هذه المنتجات مقلدة للمنتج اليمني الاصلي وصٌنعت في الإمارات.

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الإعلامي محمد الربع يفجر مفاجأة مدوية.. ويكشف بالاسماء عن منتجات يمنية سرقتها الإمارات وقلدت صناعتها بعد قصفها للمصانع في اليمن

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واضاف بالقول :"تفاجئ الكثير بقصف التحالف لأحد أهم وأكبر مصانع العصائر والمعلبات في اليمن وتسويته بالأرض

مصنع"يماني"عمرة أكثر من30 عام

وكان الغريب أن منتجاته مازالت متوفرة بالسوق اليمني ليتضح حاليا أنها صناعة إماراتية مقلده.

حتى سجائر كمران طلع لها نسخة إماراتية مزوره.