الكشف عن حقيقة خفض سعر البنزين ورفع سعر اسطوانات الغاز في المملكة

ردت هيئة مكافحة الشائعات ،على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن خفض سعر البنزين و رفع سعر اسطوانات الغاز في المملكة ووصول سعر الاسطوانة الواحدة إلى 45 ريال.

حيث قالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع ” تويتر ” ، “لا صحة للخبر المتداول عبر الواتساب بعنوان «بشرى إنخفاض سعر البنزين», والخبر الحقيقي عن عودة الإمدادات البترولية الى ماكانت عليه قبل العمل التخريبي في بقيق وخريص” .

وفي تغريدة أخرى بشأن وصول سعر اسطوانة الغاز إلى 45 ريال قالت الهيئة ” لا صحة لمايتداول عن إرتفاع سعر اسطوانات الغاز لـ 45 ريال, والاشاعة المتداولة منذ يناير عام 2018 نفتها شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” عدة مرات.