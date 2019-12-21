تفاصيل جديدة بشأن حادث دهس امرأتين بالطائف

كشفت مصادر أن حادث الدهس الذي وقع في طريق الملك خالد، أمام أحد مولات الطائف لامرأتين هي أم وابنتها كانتا تقطعان الطريق للجهة الأخرى عبر موقع طريق المشاة .
وأوضحت المصادر بحسب “سبق” أن المرأة ترقد بالعناية المركزة بمجمع الملك فيصل بالطائف جراء إصابتها بحادثة دهس على طريق الملك خالد أمام مول فيما غادرت ابنتها المجمع الطبي،.
وكانت الجهات المعنية باشرت يوم أمس حادثة وقوع حادث لمركبة ارتطمت بأخرى ما أدى إلى دهس امرأتين إحداهما تعرضت لإصابة خطيرة بالرأس والأخرى متوسطة الإصابة.
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