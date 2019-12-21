تفاصيل كف يد قيادي بعمل جازان وإحالته للنيابة العامة.. وموظفة تكشف: هذا ما أجبرني على فعله

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جازان، كف يد قيادي عن العمل بعد إثبات تورطه في ممارسات فساد إداري ومالي عبر تزوير. ووفقاً لـ”سبق”، كشفت مصادر أن ملف الموظف أُحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية في القضية واستكمال التحقيقات في التهم التي اندلعت عند اكتشاف صرف مبالغ مالية من جمعية تُعنى بالأيتام بطريقة مخالفة.

واعترفت موظفة أخرى في التحقيقات بقيام القيادي بأخذ أوراق فارغة وقام بتعبئتها وأجبرها على اعتمادها لصرف مبالغ مالية لزوجته غير المستحقة لسبب أنها “موظفة”.

يذكر أن القيادي رُصد عليه عددٌ من القضايا سابقاً، وصدر توجيه وزير العمل بمحاسبته قبل نحو عام؛ لكنه عاود ارتكاب المخالفات مجدّداً لينال كف اليد. وتتمثل المخالفات السابقة، في قيامه بعد تكليفه تكليفاً مخالفاً من قِبل مسؤولٍ آخر بمخالفات إدارية، منها: تكليف موظفين خارج الصلاحيات، وتشكيل لجنة غير نظامية، والقيام بعمل غيره، إضافة إلى تسلُّم بدل لوظيفة ذات طابع مختلف لواقع عمله المكلّف به الذي يمارسه بناءً على التكليف المخالف وفقاً لما توصلت إليه التحقيقات.

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