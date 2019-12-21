توقعات بارتفاع طلبات التأمين على ‏المركبات بعد القرار الجديد لـ المرور

توقع العضو السابق بلجنة التأمين في الغرفة التجارية بجدة، المهندس عدنان خوجة، ارتفاع نسبة الطلب على تأمين ‏المركبات بما لا يقل عن 10% إلى 20% في السنة الأولى من ‏تطبيق قرار الإدارة العامة للمرور بتسجيل مخالفات عدم وجود ‏التأمين على المركبات.‏

وأشار خوجة إلى أن نسبة الملتزمين بتطبيق القرار ‏ترتفع تدريجياً إلى 25% في نهاية العام الجاري ومن ثم 40% ‏خلال السنة المقبلة، لافتًا وفقًا لصحيفة “المدينة” إلى أن عدد المركبات غير المؤمن ‏عليها يصل لأكثر من 50% من إجمالي المركبات‏‎.‎

وأضاف ‎أن القرار لن يكون له تأثير كبير على الأسعار ‏لوجود رقابة صارمة من مؤسسة النقد على القطاع، كما أنه ‏سيساعد شركات التأمين كثيراً على تحسين نتائجها المالية.