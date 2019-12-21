توقع العضو السابق بلجنة التأمين في الغرفة التجارية بجدة، المهندس عدنان خوجة، ارتفاع نسبة الطلب على تأمين المركبات بما لا يقل عن 10% إلى 20% في السنة الأولى من تطبيق قرار الإدارة العامة للمرور بتسجيل مخالفات عدم وجود التأمين على المركبات.
وأشار خوجة إلى أن نسبة الملتزمين بتطبيق القرار ترتفع تدريجياً إلى 25% في نهاية العام الجاري ومن ثم 40% خلال السنة المقبلة، لافتًا وفقًا لصحيفة “المدينة” إلى أن عدد المركبات غير المؤمن عليها يصل لأكثر من 50% من إجمالي المركبات.
وأضاف أن القرار لن يكون له تأثير كبير على الأسعار لوجود رقابة صارمة من مؤسسة النقد على القطاع، كما أنه سيساعد شركات التأمين كثيراً على تحسين نتائجها المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بارتفاع طلبات التأمين على المركبات بعد القرار الجديد لـ المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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