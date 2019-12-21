المملكة ترد على مزاعم بشأن الضغط على باكستان

أكدت السفارة السعودية في باكستان يوم السبت عدم صحة ما تروج له بعض الجهات حول ضغوط مارستها المملكة على الجمهورية الباكستانية لثنيها عن المشاركة في القمة الإسلامية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقالت السفارة السعودية في بيان لها نشرته على حسابها الخاص على ”تويتر“ إن هذه الأخبار المغلوطة تنفيها متانة وقوة العلاقات الأخوية التي تجمع الرياض وإسلام أباد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زعم أن باكستان تعرضت لضغوط سعودية تضمنت تهديدًا بسحب الودائع السعودية من البنك المركزي الباكستاني، وترحيل 4 ملايين باكستاني يعملون في السعودية واستبدالهم بالعمالة البنغالية.

وزعم أن باكستان التي تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة، اضطرت لاتخاذ موقف بعدم المشاركة في القمة الإسلامية، في ظل هذه التهديدات والضغوط.