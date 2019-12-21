تعليم الدواسر تحتفي بالعربية وتستعد لاختبار 32 ألف طالب وطالبة

احتفت إدارة تعليم وادي الدواسر باليوم العالمي للغة العربية لعام 2019، تحت شعار «اللغة العربية والذكاء الاصطناعي»، ممثلة في قسم الإشراف التربوي، وبالشراكة مع كلية العلوم والآداب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

دور عظيم

قال مدير التعليم بوادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري، إن الاحتفاء باللغة العربية يحتم على التفكير في واجب الجميع تجاه اللغة العربية، «ودورنا عظيم في سبيل ترسيخ حب اللغة العربية في نفوس أبنائنا، وبيان قيمة لغتنا العريقة، وأنها كانت لغة الحضارة والإنسانية«.

وأكد العُمري أن اللغة العربية ستبقى بقوتها، رغم كل المؤثرات الخارجية، وأن تفعيل اليوم العالمي يتطلب منا متابعة لغتنا طوال العام الدراسي، وليس في يوم واحد فقط، ومعالجة الأخطاء اللغوية، وتقويمها فنيّا.

العربية هوية وقيم

أوضح الدكتور ياسر المطيري، أستاذ اللغة العربية بكلية العلوم والآداب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، ضرورة تعميق وتأصيل اللغة العربية محادثةً وكتابةً لدى الطلاب والطالبات. فالمحافظة عليها هو حفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ للقيم الإسلامية الأصيلة، وعلى اعتبار أن اللغة العربية أداة ووسيلة لارتقاء المجتمعات ورفعتها بين الأمم.

وأوضح معلم اللغة العربية بمواهب الوادي الأهلية حسين عبدو حسن، أن»بين اللغة العربية والشباب: هوية وانتماء، وبيّن محاور عدة، أهمها: أسباب ضعف الطلاب في اللغة العربية، وكيفية المعالجة بحلول مقترحة في أساليب الدراسة". كما تضمن الاحتفاء مشاركات شعرية ونقاشات أدبية حول اللغة العربية ومكانتها العالمية.

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امتحانات الفصل الأول

أنهى تعليم وادي الدواسر استعداداته لأداء أكثر من 32 ألف طالب وطالبة -غدا الأحد- اختبارات الفصل الدراسي الأول، إذ أكملت جميع مدارس الإدارة كل الاستعدادات بتجهيز مقرات اللجان وغرف التحكم، وتجهيز صناديق جمع الكتب والأوراق.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد خضران العُمري، أنه تم إعداد خطة لمتابعة ودعم الاختبارات في كل المدارس، وتشكيل لجان للاختبارات في كل مدرسة، بما يضمن أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم بكل يسر وسهولة.

100 مشرف ومشرفة

لفت العُمري إلى أن أكثر من 100 مشرف ومشرفة سيعملون على متابعة سير الاختبارات في الميدان، وسيقوم المرشدون الصحيون في المدارس بتقديم الخدمات العلاجية والاستشارات الطبية للمحتاجين، داعيا قادة وقائدات المدارس إلى أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات خلال أيام الاختبارات.

إلى ذلك، أكملت جميع مدارس الإدارة كل الاستعدادات بتجهيز مقرات اللجان وغرف التحكم، وتجهيز صناديق جمع الكتب والأوراق.