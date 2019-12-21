السعودية اليوم / 204 مدرسة في القريات تستقبل 20 الف طالب وطالبة لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1440/1441 هـ



القريات 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

أنهت مدارس تعليم محافظة القريات بمختلف مراحلها الدراسية استعداداتها لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1440/1441هـ .

وأوضح مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أن مدارس القريات تستقبل يوم غد أكثر من 20 ألف طالب وطالبة موزعين على 204 مدرسة بنين وبنات ، حيث تم اتخاذ كافة الاستعدادات من تجهيز القاعات وتهيئة كافة الوسائل لسير الاختبارات على الوجه المطلوب.

مهيباً بالمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس تهيئة الأجواء الملائمة للطلبة لأداء اختباراتهم من خلال التوزيع الجيد في القاعات، وتهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختبارات الطلاب والطالبات بيسر وسهولة، لتحقيق نتائج مثمرة، مؤكداً على نشر ثقافة عدم الخوف من الاختبارات.

// انتهى //

22:38ت م

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