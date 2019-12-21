السعودية اليوم / بلدية مركز قنا بمحايل تكثف جولاتها الرقابية وتغلق 6محلات تجارية مخالفة



محايل 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

نفّذت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل أمس جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات، وذلك ضمن حملة الرقابة للبلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق 6 محلات تجارية، ومصادرة 50 كيلو غراماً من المواد الغذائية غير الصالحة، وسجلت عدداً من المخالفات على المحال التي أخلت باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

وأكد رئيس البلدية أحمد بن عامر العربي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.

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22:03ت م

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