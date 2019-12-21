السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يوجه إدارات التعليم بتوفير البيئة المثالية للطلاب لأداء اختبارات



عرعر 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، إدارات التعليم العام والجامعي والكليات التقنية والمعاهد الفنية بالاهتمام بتوفير الأجواء التي تساعد الطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم بجو من الطمأنينة والراحة مما سينعكس ذلك على نتائجهم في نهاية الاختبارات وتوفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة أثناء أداء الاختبارات .

كما وجه سموه شرطة منطقة الحدود الشمالية بتكثيف التواجد الأمني والمروري في المواقع والميادين كافة من خلال انتشار الدوريات الأمنية والمرورية أمام مواقع أداء الاختبارات بالكليات والمدارس والمعاهد ومناطق تجمعات الطلاب والطرق المؤدية لها بجميع المدن والمحافظات والمراكز بالمنطقة لضمان وصول الطلاب والطالبات إلى مواقع الاختبارات بكل يسر وسهولة, بالإضافة لرصد وضبط السلوكيات المرورية الخاطئة التي تعرض الطلاب للخطر, والتنسيق مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي لاستمرار الخطة حتى انتهاء فترة الاختبارات وبحث آلية الضبط والمتابعة, سائلاً الله عز وجل التوفيق لجميع الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام والجامعي كافة.

// انتهى //

20:37ت م

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