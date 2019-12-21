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الإنذار المبكر: أمطار على مكة حتى منتصف الليل
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وقال الإنذار المبكر: إن الحالة سوف تمتد حتى منتصف الليل تقريبًا، وتشمل أضم، الطائف، العاصمة المقدسة، عرفات، ميسان.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار غدًا، على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.
وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 42 كم/ ساعة، بينما ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الخليج العربي.
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