- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم عادل التويجري معتذرًا : عارض صحي يمنعني من الظهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عادل التويجري معتذرًا : عارض صحي يمنعني من الظهور
بعد حصول الهلال على المركز الرابع
متابعات الخليج 365 - محمد سمعه
اعتذر الناقد الرياضي عادل التويجري عن الظهور في حلقة الليلة ببرنامج “الدوري مع وليد” مع الإعلامي وليد الفراج.
وقال التويجري عبر حسابه في تويتر: رقم تاريخي جديد للزعيم، كان بودي الظهور الليلة، لكن عارض صحي طارئ جاء في توقيت غير مناسب، الحمد لله على كل حال.
وأضاف التويجري: القادم أجمل بحول الله.
وكان الهلال احتل المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام نادي مونتيري المكسيكي بركلات الجزاء الترجيحية.
جدير بالذكر أن تقارير إعلامية كانت ذكرت أن الإعلامي عادل التويجري تم إيقافه عن الظهور إعلاميًّا مع تحويله للتحقيق بعد وصفه الدوري السعودي بـ دوري “أم أحمد” بعد خسارة الهلال من فلامنغو البرازيلي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر عادل التويجري معتذرًا : عارض صحي يمنعني من الظهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.