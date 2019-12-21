فيديو.. الشيخ الماجد يوجه كلمة للطلاب ليلة الاختبارات

2019-12-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الشيخ سليمان الماجد، كلمات، للطلاب وأولياء الأمور بالتزامن مع بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وخلال استضافته في برنامج يستفتونك قال الماجد: إن الأم هي أقدر من يتابع حالة الأبناء في الدراسة والاستذكار، داعيًا الله أن يوفق الطلاب في اختباراتهم.

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ودعا الماجد الطلاب إلى أن يخلصوا النية لله تعالى مهما كان تخصصهم الدراسي.

ويبدأ ما يقارب ستة ملايين طالب وطالبة غدًا الأحد في جميع مراحل التعليم العام اختبارات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 1441هـ في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت وزارة التعليم أن إداراتها بجميع مناطق ومحافظات المملكة أكملت استعداداتها للاختبارات، وسخّرت كافة إمكاناتها المادية والبشرية لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم، وتوفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة أثناء أداء الاختبارات.

وأكدت جميع الإدارات على أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة وفق خطة معدة لذلك، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات؛ حيث سيتابع مشرفو ومشرفات إدارات التعليم سير الاختبارات لضمان انطلاقة ناجحة، بمتابعة مباشرة من جميع القيادات التعليمية ومديري الإدارات والمكاتب التعليمية للوقوف والاطمئنان على أداء سير الاختبارات.

وكانت وزارة التعليم وجّهت كافة الإدارات ومكاتب التعليم بأهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، فيما دعت أولياء الأمور وكافة الأسر لمتابعة أبنائهم خلال هذه الفترة ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.

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