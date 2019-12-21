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فيديو.. أمطار غزيرة على الطائف والهدا
متابعات الخليج 365 - الطائف
هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت المنطقة المركزية ووسط المحافظة وقطاع الهدا، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
ووثق المواطنون بالفيديو لقطات هطول الأمطار الغزيرة، داعين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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