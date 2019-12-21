فيديو.. أمطار غزيرة على الطائف والهدا

2019-12-21

متابعات الخليج 365 - الطائف

هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت المنطقة المركزية ووسط المحافظة وقطاع الهدا، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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ووثق المواطنون بالفيديو لقطات هطول الأمطار الغزيرة، داعين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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