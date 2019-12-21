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فيديو.. سعودية تدرب الفتيات على القتال والدفاع عن النفس
متابعات الخليج 365 - الرياض
تشهد مراكز تدريب النساء على الفنون القتالية، إقبالًا لافتًا من الفتيات لتعلم أساسيات الدفاع عن النفس.
وأظهر مقطع فيديو نشره برنامج MBC في أسبوع المدربة وهي تقوم بتعليم الفتيات فنون القتال والدفاع عن النفس.
ودرّبت المدربة الفتيات على أكثر من طريقة، يمكن أن تحميهن من الاعتداء، وتنقذهن من أي خطر يحدق بهن، حيث تدربن على عدد من الحركات وردود الأفعال لذلك الغرض.
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