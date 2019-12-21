2019-12-21

الأمن العام : على المستثمر التأكد قبل استثمار أمواله لدى الغير

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الأمن العام من استثمار الأموال في الفوركس أو التداولات الافتراضية غير المرخصة، داعيًا إلى التأكد من الجهة التي يتم الاستثمار لديها.

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وقال الأمن العام: يجب على كل مستثمر الرجوع دومًا إلى قائمة الأشخاص المرخص لهم المنشورة من قبل الجهات الحكومية.

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