شكرا لقرائتكم خبر عن «السيبراني» يحذر من ثغرة في «تويتر»: التحديث فوراً والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم السبت، تحذيرا أمنيا عالي المستوى خاصا بتحديث جديد لموقع "تويتر".

وأوضح أن شركة "تويتر" أصدرت تحديثاً لمستخدمي نظام "أندرويد" لمعالجة ثغرة في التطبيق، تتمثل في قيام المهاجم بالتحكم بالحساب والوصول والاطلاع على بياناته مثل التغريدات المحمية وتحديد المواقع والرسائل الخاصة.

ودعا المركز مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" إلى تحديث التطبيق فوراً من خلال متجر "جوجل بلاي".