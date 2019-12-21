«مدن» ترتقي بالوعي الصناعي لـ1200 طالب بالشرقية

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وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لـ "مدن" بندر الطعيمي، أن "مدن" حريصة على تعزيز دورها الاجتماعي بجانب مهامها في تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، إذ يأتي هذا البرنامج ضمن مشروع "مدن تِك" للارتقاء بمستوى الثقافة الصناعية لدى مختلف فئات المجتمع، وخاصة الأجيال الصاعدة، كونهم الثروة الحقيقية لترسيخ التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مبيناً أن أكثر من 20 مدرسة حكومية وأهلية شاركت في الفعاليات بإجمالي فاق 1200 طالب وطالبة.
وأفاد أن المشروع يستهدف في إطار استراتيجية "مدن" للمسؤولية الاجتماعية، تطوير برامج تثقيفية، وإقامة ورش تدريبية من أجل توسيع مدارك الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور حول التقنيات الحديثة المرتبطة بالصناعة، مما يساعدهم على التخطيط الجيد للمستقبل من خلال تعريفهم بتقنيات ومفاهيم وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة واحتياج الاقتصاد العالمي في المستقبل.
وأشار إلى أن البرنامج تضمّن عرضاً تعريفياً حول الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والإلكترونيات، وأيضاً قاطعات الليزر ثنائية الأبعاد، إضافة إلى معارض خاصة بمشروعات تقنية صُنعت في المملكة بأيدي خبراء، ومنتجات يدوية من المدارس.
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